Предательнице из налоговой на Харьковщине грозит пожизненное — ГБР

В ГБР сообщили, что передали в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы налоговой из Купянска, которая заставляла предпринимателей платить оккупантам.

«Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении главного государственного инспектора Купянского отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону врага. Обвинительный акт направлен в суд», — проинформировала пресс-служба ГБР.

С захватчиками сотрудница налоговой нашла общий язык с первых дней вторжения. На «собеседование» к «новой власти» она отправилась уже в марте 2022 года. И сразу же приступила к «работе» в незаконной структуре.

«Она отвечала за учет местных предпринимателей, которых оккупанты заставляли платить деньги за разрешения на ведение предпринимательской деятельности, и таким образом наполнять оккупационный бюджет. После освобождения Купянска женщина сбежала в город Чугуев, где ее задержали работники ГБР. В настоящее время она находится под стражей», — сообщили в Госбюро расследований.

Обвиняют пособницу оккупантов в госизмене (сотрудники налоговой — госслужащие и дают присягу Украине).

«Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — отметили следователи.