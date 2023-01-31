Предательнице из налоговой на Харьковщине грозит пожизненное — ГБР
В ГБР сообщили, что передали в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы налоговой из Купянска, которая заставляла предпринимателей платить оккупантам.
«Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении главного государственного инспектора Купянского отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону врага. Обвинительный акт направлен в суд», — проинформировала пресс-служба ГБР.
С захватчиками сотрудница налоговой нашла общий язык с первых дней вторжения. На «собеседование» к «новой власти» она отправилась уже в марте 2022 года. И сразу же приступила к «работе» в незаконной структуре.
«Она отвечала за учет местных предпринимателей, которых оккупанты заставляли платить деньги за разрешения на ведение предпринимательской деятельности, и таким образом наполнять оккупационный бюджет. После освобождения Купянска женщина сбежала в город Чугуев, где ее задержали работники ГБР. В настоящее время она находится под стражей», — сообщили в Госбюро расследований.
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Обвиняют пособницу оккупантов в госизмене (сотрудники налоговой — госслужащие и дают присягу Украине).
«Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — отметили следователи.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГБР сообщили, что передали в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы налоговой из Купянска, которая заставляла предпринимателей платить оккупантам".