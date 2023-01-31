Зрадниці з податкової на Харківщині загрожує довічне – ДБР

У ДБР повідомили, що передали до суду обвинувальний акт щодо співробітниці податкової з Куп’янська, яка змушувала підприємців платити окупантам.

“Співробітники ДБР завершили розслідування щодо головного державного інспектора Куп’янського відділу Головного управління Державної податкової служби в Харківській області, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік ворога. Обвинувальний акт направлено до суду”, – поінформувала пресслужба ДБР.

Із загарбниками співробітниця податкової порозумілася з перших днів вторгнення. На “співбесіду” до “нової влади” вона вирушила вже в березні 2022 року. І відразу ж почала “роботу” в незаконній структурі.

“Вона відповідала за облік місцевих підприємців, яких окупанти змушували платити гроші за дозволи на ведення підприємницької діяльності, й таким чином наповнювати окупаційний бюджет. Після звільнення Куп’янська жінка втекла до міста Чугуїв, де її затримали працівники ДБР. Наразі вона перебуває під вартою”, – повідомили в Держбюро розслідувань.

Звинувачують пособницю окупантів у держзраді (співробітники податкової – держслужбовці та дають присягу Україні).

“Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна”, – зазначили слідчі.