На Харківщині експоліціянт катував цивільних електричним струмом

Експоліціянт, який знущався з місцевого жителя, щоб вибити свідчення, став підозрюваним у держзраді, повідомила Харківська обласна прокуратура.

31 січня Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) колишньому інспектору СРПП ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Під час окупації Балаклії Ізюмського району експоліцейський добровільно співпрацював із окупантами у так званій «Народній міліції».

На початку травня 2022 року за його наказом «народні міліціонери» приїхали до місцевого мешканця та примусово відвезли його на допит. Зрадник вибивав із чоловіка інформацію про осіб, які збувають наркотики у Балаклії, щоб показати «новій владі», як ефективно працює «народна міліція». Аби чоловік розповів все, що йому відомо, на нього вдягнули кайданки та за допомогою спеціального пристрою катували електричним струмом.

Експоліцейський патрулював місцевий ринок та «супроводжував» співробітницю ринку під час вимагання та передачі грошей для окупантів від продавців.

Кар’єра зрадника пішла угору: згодом він став «командиром отдела патрульно-постовой службы Балаклейского отдела полиции Изюмского района», а потім очолив цю установу.

Підвищення він отримав невипадково. Місце керівника «народної міліції» було вакантним, бо попередній очільник став «мером» окупованого Ізюма.