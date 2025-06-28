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Пожилую женщину сбили насмерть на Салтовке: водителя уже задержали

Общество 17:18   28.06.2025
Виктория Яковенко
Пожилую женщину сбили насмерть на Салтовке: водителя уже задержали Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертельное ДТП произошло на проспекте Юбилейном 27 июня около 14:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На придомовой территории водитель «Volkswagen Transporter», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. От полученных травм 86-летняя пострадавшая погибла на месте», – установили правоохранители.

Полицейские задержали 49-летнего водителя.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Если его вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права водить до трех лет или без такого.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 17:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло на проспекте Юбилейном 27 июня около 14:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".