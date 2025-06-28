Пожилую женщину сбили насмерть на Салтовке: водителя уже задержали
Фото: ГУНП в Харьковской области
Смертельное ДТП произошло на проспекте Юбилейном 27 июня около 14:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На придомовой территории водитель «Volkswagen Transporter», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. От полученных травм 86-летняя пострадавшая погибла на месте», – установили правоохранители.
Полицейские задержали 49-летнего водителя.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Если его вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права водить до трех лет или без такого.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, насмерть, Нацполиция, салтовка;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 17:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло на проспекте Юбилейном 27 июня около 14:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".