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Літню жінку збили на смерть на Салтівці: водія вже затримали

Суспільство 17:18   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Літню жінку збили на смерть на Салтівці: водія вже затримали Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 27 червня близько 14:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На прибудинковій території водій «Volkswagen Transporter», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на літню жінку. Від отриманих травм 86-річна постраждала загинула на місці», – встановили правоохоронці.

Поліцейські затримали 49-річного водія.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати до трьох років або без такого.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 17:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 27 червня близько 14:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".