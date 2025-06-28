Літню жінку збили на смерть на Салтівці: водія вже затримали

Смертельна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 27 червня близько 14:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«На прибудинковій території водій «Volkswagen Transporter», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на літню жінку. Від отриманих травм 86-річна постраждала загинула на місці», – встановили правоохоронці.

Поліцейські затримали 49-річного водія.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати до трьох років або без такого.