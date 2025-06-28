Літню жінку збили на смерть на Салтівці: водія вже затримали
Фото: ГУНП в Харківській області
Смертельна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 27 червня близько 14:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«На прибудинковій території водій «Volkswagen Transporter», рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на літню жінку. Від отриманих травм 86-річна постраждала загинула на місці», – встановили правоохоронці.
Поліцейські затримали 49-річного водія.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права керувати до трьох років або без такого.
Читайте також: Підліток загинув у ДТП на Харківщині, ще один неповнолітній постраждав
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, насмерть, Нацполиция, салтовка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Літню жінку збили на смерть на Салтівці: водія вже затримали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 17:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася на проспекті Ювілейному 27 червня близько 14:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".