Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Підліток загинув у ДТП на Харківщині, ще один неповнолітній постраждав 📷

Суспільство 15:31   27.06.2025
Вікторія Яковенко
Підліток загинув у ДТП на Харківщині, ще один неповнолітній постраждав 📷 Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна аварія сталася 26 червня близько 17:20 у полі в селі Борова Чугуївського району.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за кермом їхав 17-річний хлопець, він загинув внаслідок ДТП. Його 14-річного пасажира з численними травмами шпиталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Правоохоронці закликають батьків бути відповідальними.

«Категорично заборонено допускати до керування транспортними засобами неповнолітніх осіб, які не мають права керування. Несвідоме ставлення до безпеки, недбалість дорослих та ігнорування законодавства часто призводять до непоправних трагедій», – зазначили у поліції.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Протаранив два авто та поїхав: нічна ДТП у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий
Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: троє постраждалих, серед них важкий
27.06.2025, 18:00
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
27.06.2025, 13:37
Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує
Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує
27.06.2025, 17:47
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
27.06.2025, 17:17
220 тисяч вікон вибито в Харкові з початку війни, їх нічим закрити – Терехов
220 тисяч вікон вибито в Харкові з початку війни, їх нічим закрити – Терехов
27.06.2025, 16:49
Велику липу викопали у центрі Харкова – навіщо (фото)
Велику липу викопали у центрі Харкова – навіщо (фото)
27.06.2025, 16:17

Новини за темою:

11:50
Протаранив два авто та поїхав: нічна ДТП у Харкові
16:50
Водійку, що скоїла смертельну ДТП в Харкові, кинули у СІЗО – НПУ
12:37
Через ДТП кілька вулиць під Харковом залишилсь без світла: подробиці
12:08
ДТП на Харківщині: перекинувся мікроавтобус з пасажирами, є постраждалі (фото)
13:42
У центрі Харкова – ДТП: жінка за кермом була напідпитку

Ви читали новину: «Підліток загинув у ДТП на Харківщині, ще один неповнолітній постраждав 📷»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна аварія сталася 26 червня близько 17:20 у полі в селі Борова Чугуївського району.".