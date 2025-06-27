Підліток загинув у ДТП на Харківщині, ще один неповнолітній постраждав 📷

Смертельна аварія сталася 26 червня близько 17:20 у полі в селі Борова Чугуївського району.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за кермом їхав 17-річний хлопець, він загинув внаслідок ДТП. Його 14-річного пасажира з численними травмами шпиталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Правоохоронці закликають батьків бути відповідальними.

«Категорично заборонено допускати до керування транспортними засобами неповнолітніх осіб, які не мають права керування. Несвідоме ставлення до безпеки, недбалість дорослих та ігнорування законодавства часто призводять до непоправних трагедій», – зазначили у поліції.