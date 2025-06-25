Протаранив два авто та поїхав: нічна ДТП у Харкові
Поліцейські отримали повідомлення про ДТП напередодні вночі.
Як виявилось, авто Renault наїхало на дві припарковані машини. Після чого водій втік з місця аварії.
“Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, поліцейські помітили схоже авто неподалік від місця події, у якого були характерні пошкодження”, – уточнили копи.
В результаті водій підтвердив, що дійсно наїхав на припарковані авто, а на момент ДТП сам перебував за кермом.
“На громадянина патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП”, – додали патрульні.
Надалі всі матеріали поліцейські передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські отримали повідомлення про ДТП напередодні вночі.".