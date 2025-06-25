Протаранив два авто та поїхав: нічна ДТП у Харкові

Поліцейські отримали повідомлення про ДТП напередодні вночі.

Як виявилось, авто Renault наїхало на дві припарковані машини. Після чого водій втік з місця аварії.

“Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, поліцейські помітили схоже авто неподалік від місця події, у якого були характерні пошкодження”, – уточнили копи.

В результаті водій підтвердив, що дійсно наїхав на припарковані авто, а на момент ДТП сам перебував за кермом.

“На громадянина патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП”, – додали патрульні.

Надалі всі матеріали поліцейські передадуть до суду.