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Протаранив два авто та поїхав: нічна ДТП у Харкові

Події 11:50   25.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протаранив два авто та поїхав: нічна ДТП у Харкові

Поліцейські отримали повідомлення про ДТП напередодні вночі.

Як виявилось, авто Renault наїхало на дві припарковані машини. Після чого водій втік з місця аварії.

“Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, поліцейські помітили схоже авто неподалік від місця події, у якого були характерні пошкодження”, – уточнили копи.

В результаті водій підтвердив, що дійсно наїхав на припарковані авто, а на момент ДТП сам перебував за кермом.

На громадянина патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП”, – додали патрульні.

Надалі всі матеріали поліцейські передадуть до суду.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські отримали повідомлення про ДТП напередодні вночі.".