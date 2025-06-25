Протаранил два авто и уехал: ночное ДТП в Харькове
Полицейские получили сообщение о ДТП накануне ночью.
Как оказалось, авто Renault наехало на две припаркованные машины. После чего водитель скрылся с места аварии.
«Инспекторы передали описание автомобиля в радиоэфир и приступили к поиску. Как результат, полицейские заметили похожее авто неподалеку от места происшествия, у которого были характерны повреждения», – уточнили копы.
В результате водитель подтвердил, что действительно наехал на припаркованные авто, а в момент ДТП сам находился за рулем.
«На гражданина патрульные составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КУпАП», – добавили патрульные.
В дальнейшем все материалы полицейские передадут в суд.
Читайте также: Взрыв скутера военных в Харькове: 19-летнюю горожанку подозревают в теракте
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, авто, ДТП, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Протаранил два авто и уехал: ночное ДТП в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские получили сообщение о ДТП ночью.".