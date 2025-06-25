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Протаранил два авто и уехал: ночное ДТП в Харькове

Происшествия 11:50   25.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Протаранил два авто и уехал: ночное ДТП в Харькове

Полицейские получили сообщение о ДТП накануне ночью.

Как оказалось, авто Renault наехало на две припаркованные машины. После чего водитель скрылся с места аварии.

«Инспекторы передали описание автомобиля в радиоэфир и приступили к поиску. Как результат, полицейские заметили похожее авто неподалеку от места происшествия, у которого были характерны повреждения», – уточнили копы.

В результате водитель подтвердил, что действительно наехал на припаркованные авто, а в момент ДТП сам находился за рулем.

«На гражданина патрульные составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КУпАП», – добавили патрульные.

В дальнейшем все материалы полицейские передадут в суд.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские получили сообщение о ДТП ночью.".