Взрыв скутера военных в Харькове: 19-летнюю горожанку подозревают в теракте
Правоохранители задержали 19-летнюю харьковчанку, которая могла быть соорганизатором теракта в городе.
События разворачивались 20 июня около 14:00. Тогда в одном из парков в Индустриальном районе прогремел взрыв – как оказалось, взорвался скутер. В результате погиб 26-летний военный, еще один 29-летний боец получил тяжелые ранения, пишут в прокуратуре. Одна из версий следствия – украинские защитники забрали скутер у незнакомых людей в качестве помощи.
Видео: t.me/kharkiv_1654
«Правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении этого преступления. По данным следствия, через Telegram она начала общаться с представителем РФ, который за деньги предложил ей выполнить задание, а именно взорвать украинских военных», – рассказали в прокуратуре.
По данным следствия, по инструкции российского куратора девушка самостоятельно изготовила взрывчатку. Работала над ней подозреваемая у себя дома.
Утром 20 июня она пришла в парк и взяла из багажника ключи от скутера, позже девушка вернулась и положила в багажное отделение рюкзак со взрывчаткой, предполагают в прокуратуре.
«В дальнейшем, когда военные прибыли на место и подошли к скутеру, чтобы загрузить его в авто, враг дистанционно ввел в действие СВУ», – пишут правоохранители.
В облуправлении Нацполиции уточняют: мощность взрывчатки – около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Корпус – металлический с многочисленными осколками.
На данный момент девушку уже задержали. Она находится в СИЗО без права внесения залога.
Ранее в соцсетях сообщали, что скутер военные нашли якобы через платформу OLX. Трагедия произошла, когда те грузили скутер в авто. Пользователи предполагали, что, вероятно, предатели идентифицируют военных, волонтеров и их близких через сервисы на подобии Getcontact.
Читайте также: Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», 15 погибших в городе
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: військові, военные, оккупанты, окупанти, предательница, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв скутера военных в Харькове: 19-летнюю горожанку подозревают в теракте»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 19-летнюю харьковчанку, которая могла быть соорганизатором теракта в городе.".