Взрыв скутера военных в Харькове: 19-летнюю горожанку подозревают в теракте

Правоохранители задержали 19-летнюю харьковчанку, которая могла быть соорганизатором теракта в городе.

События разворачивались 20 июня около 14:00. Тогда в одном из парков в Индустриальном районе прогремел взрыв – как оказалось, взорвался скутер. В результате погиб 26-летний военный, еще один 29-летний боец получил тяжелые ранения, пишут в прокуратуре. Одна из версий следствия – украинские защитники забрали скутер у незнакомых людей в качестве помощи.

Видео: t.me/kharkiv_1654

«Правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении этого преступления. По данным следствия, через Telegram она начала общаться с представителем РФ, который за деньги предложил ей выполнить задание, а именно взорвать украинских военных», – рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, по инструкции российского куратора девушка самостоятельно изготовила взрывчатку. Работала над ней подозреваемая у себя дома.

Утром 20 июня она пришла в парк и взяла из багажника ключи от скутера, позже девушка вернулась и положила в багажное отделение рюкзак со взрывчаткой, предполагают в прокуратуре.

«В дальнейшем, когда военные прибыли на место и подошли к скутеру, чтобы загрузить его в авто, враг дистанционно ввел в действие СВУ», – пишут правоохранители.

В облуправлении Нацполиции уточняют: мощность взрывчатки – около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Корпус – металлический с многочисленными осколками.

На данный момент девушку уже задержали. Она находится в СИЗО без права внесения залога.

Ранее в соцсетях сообщали, что скутер военные нашли якобы через платформу OLX. Трагедия произошла, когда те грузили скутер в авто. Пользователи предполагали, что, вероятно, предатели идентифицируют военных, волонтеров и их близких через сервисы на подобии Getcontact.