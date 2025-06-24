Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», семь погибших в городе
После 11:00 в Днепре прогремели взрывы. В АО «Укрзалізниця» информируют, что из-за атаки пострадал поезд.
Дополнено в 14:04. Количество погибших в Днепре возросло до семи. Пострадавших около 70 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Среди них 10 детей. Пять раненых – «тяжелые». Врачи делают все возможное. Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, затронутых этой атакой, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из находившихся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней», — отметил Лысак.
Дополнено в 13:10. Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что из-за вражеских ударов пострадали 19 школ, 10 детских садов, ПТУ. Также повреждены заведения управление соцзащиты. Кроме этого, восемь медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника.
Дополнено в 13:05. В Днепре в результате вражеской атаки погиб один человек, еще более 20 – пострадали, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Среди них двое детей – 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Самаре двое погибших. Травмированы три человека», — уточнил Лысак.
Дополнено в 12:33. Обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса – Запорожье, сообщили в АО «Укрзалізниця».
«Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь. Для доставки пассажиров в Запорожье, Укрзалізниця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00», — добавили в УЗ.
Дополнено в 12:13. В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар, повреждены общежитие, гимназия, админздание и поезд. Травмированы пассажиры, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Попал агрессор и по городу Самар. Повсюду, к сожалению, погибшие и пострадавшие», — добавил Лысак.
12:05. О серии взрывов сообщал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 11:12.
Позже в соцсетях публиковали видео, где отмечалось, что в результате ударов пострадал поезд.
Видео: Telegram-канал Ну і Дніпро
В «УЗ» подтвердили: из-за удара РФ по Днепропетровщине поврежден поезд №52 «Одесса — Запорожье».
«На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается. Укрзалізниця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: АО "Укрзалізниця", атака, взрыв, Днепр, поезд;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 11:00 в Днепре прогремели взрывы. В АО «Укрзалізниця» информируют, что из-за атаки пострадал поезд.".