Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию

Городской голова Игорь Терехов отметил, что во время обстрела Харькова в ночь на 24 июня пострадали трое людей: это целая семья – мать, отец и их 15-летняя дочь.

Терехов сказал, что в 11 утра 24 июня откроют мобильный ЦПАУ.

«Он будет открыт в школе, расположенной рядом с этими поврежденными жилыми домами. Мы сказали людям, чтобы они приходили в ЦПАУ, будут оформлять все необходимые документы для того, чтобы люди получили денежную компенсацию от государства», – объяснил мэр.

Также он сообщил, что на помощь от города может рассчитывать и предприятие в Салтовском районе, которое попало под вражеский обстрел этой ночью.

«Было повреждено гражданское предприятие, был пожар, но спасибо работникам ГСЧС, они очень быстро устранили этот пожар, ликвидировали этот пожар. И что касается предприятия, то будем разговаривать с руководством этого гражданского предприятия для того, чтобы они нашли поддержку с нашей стороны и со стороны государства, и продолжали работать», – пообещал городской голова.

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Напомним, ночью Харьков атаковали БпЛА в две волны. Сначала взрывы раздавались около 02:10, затем их слышали горожане после 03:10. По данным мэра Игоря Терехова, всего этой ночью враг выпустил по Харькову семь «шахедов». Один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Утром стало известно, что пострадали трое людей, среди них – 15-летняя девочка.