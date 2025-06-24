Live
  • Вт 24.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.02

Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию

Происшествия 10:28   24.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию Скриншот

Городской голова Игорь Терехов отметил, что во время обстрела Харькова в ночь на 24 июня пострадали трое людей: это целая семья – мать, отец и их 15-летняя дочь.

Терехов сказал, что в 11 утра 24 июня откроют мобильный ЦПАУ.

«Он будет открыт в школе, расположенной рядом с этими поврежденными жилыми домами. Мы сказали людям, чтобы они приходили в ЦПАУ, будут оформлять все необходимые документы для того, чтобы люди получили денежную компенсацию от государства», – объяснил мэр.

Также он сообщил, что на помощь от города может рассчитывать и предприятие в Салтовском районе, которое попало под вражеский обстрел этой ночью.

«Было повреждено гражданское предприятие, был пожар, но спасибо работникам ГСЧС, они очень быстро устранили этот пожар, ликвидировали этот пожар. И что касается предприятия, то будем разговаривать с руководством этого гражданского предприятия для того, чтобы они нашли поддержку с нашей стороны и со стороны государства, и продолжали работать», – пообещал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ночью Харьков атаковали БпЛА в две волны. Сначала взрывы раздавались около 02:10, затем их слышали горожане после 03:10. По данным мэра Игоря Терехова, всего этой ночью враг выпустил по Харькову семь «шахедов». Один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Утром стало известно, что пострадали трое людей, среди них – 15-летняя девочка.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 24 июня: ночью семь БпЛА атаковали город

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», семь погибших в городе
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», семь погибших в городе
24.06.2025, 14:04
Есть ли накопление сил РФ, чтобы создать угрозу для Харькова – комментарий ВСУ
Есть ли накопление сил РФ, чтобы создать угрозу для Харькова – комментарий ВСУ
24.06.2025, 13:48
Новости Харькова — главное за 24 июня: ночью семь БпЛА атаковали город
Новости Харькова — главное за 24 июня: ночью семь БпЛА атаковали город
24.06.2025, 13:51
Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию
Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию
24.06.2025, 10:28
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)
24.06.2025, 12:24
Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD
Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD
24.06.2025, 14:34

Новости по теме:

09:45
Терехов: Харьков готовится к непогоде, КП переведены в экстренный режим работы
09:45
«Временно остановлен»: что с проектом «Карточка харьковчанина», объяснил мэр
09:23
Терехов: РФ разрушила подстанцию в Харькове – когда люди будут со светом
13:50
Терехов: на разрушенном предприятии в Харькове нашли тело еще одного погибшего
08:44
Тело человека нашли на разрушенном предприятии в Киевском районе – Терехов

Вы читали новость: «Терехов рассказал, чем помогут пострадавшим ночью людям и предприятию»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов отметил, что во время обстрела Харькова в ночь на 24 июня пострадали трое людей: это целая семья – мать, отец и их 15-летняя дочь.".