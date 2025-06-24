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Взрывы в Харькове: атака БпЛА в две волны, есть пострадавшие (дополняется)

Происшествия 07:03   24.06.2025
Оксана Горун
Взрывы в Харькове: атака БпЛА в две волны, есть пострадавшие (дополняется)

В Харькове, начиная с 02:10 24 июня, гремят взрывы. Над городом фиксируют «Шахеды».

Дополнено в 07:03. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. За помощью обратились еще двое людей.

«Среди которых – 15-летняя девушка. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – уточнил начальник ХОВА.

Дополнено в 03:49. Этой ночью враг выпустил по городу семь «Шахедов». По предварительным данным мэра Игоря Терехова, один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации — две из них находятся в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Пострадал один человек.

Дополнено в 03:39. Очередной взрыв в Немышлянском районе Харькова. Экстренные службы направлены на обследование, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших не поступала», — пишет Синегубов.

Дополнено в 03:26. На сейчас известно о «прилетах» трех БпЛА по территории гражданского предприятия в Немышлянском районе, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 03:21. На Харьков идет еще группа «Шахедов», предупредил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 03:17. Атака БпЛА на Харьков продолжается. Синегубов проинформировал еще об одном «прилете» — по предприятию в Немышлянском районе.

Дополнено в 03:08. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем в Харькове.

Дополнено в 03:06. На месте одного из «прилетов» (по гражданскому предприятию) — пожар. Пострадавших нет, информирует Игорь Терехов.

Дополнено в 03:04. Еще один «Шахед», атаковавший Харьков, упал без детонации. Его обнаружили в Немышлянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 03:01. Один из БпЛА ударил по территории частного дома, за медицинской помощью никто не обращался, написал мэр Харькова.

Дополнено в 02:48. Терехов проинформировал, что удар, предварительно, также пришелся по гражданскому предприятию.

Дополнено в 02:39. По предварительной информации, еще два «прилета» — в Немышлянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 02:37. Около 02:34 в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр предупредил, что над городом есть еще российские беспилотники.

Дополнено в 02:33. «Предварительно один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе — в ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала. В сторону города еще летят «шахеды», угроза сохраняется, соблюдайте осторожность!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 02:31. По предварительным данным, «прилет» в Харькове — в Немышлянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

02:20. «Харьков атакован вражеским БпЛА, в городе раздался взрыв – детали выясняем. По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники – будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

А следом сообщил еще об одном взрыве.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 07:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, начиная с 02:10 24 июня, гремят взрывы. Над городом фиксируют «Шахеды»".