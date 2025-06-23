БпЛА сдетонировал в 30 метрах от многоэтажки под Харьковом — последствия 📷

В городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки.

«В это время в домах поблизости, в магазинах и на улице находились сотни местных жителей, в том числе дети. Чудом никто из людей не получил ранений», — информирует глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его данным, обломками выбило остекление окон 12 квартир в трех многоэтажках. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля.