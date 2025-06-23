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БпЛА сдетонировал в 30 метрах от многоэтажки под Харьковом — последствия 📷

Происшествия 19:14   23.06.2025
Елена Нагорная
БпЛА сдетонировал в 30 метрах от многоэтажки под Харьковом — последствия 📷

В городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки.

«В это время в домах поблизости, в магазинах и на улице находились сотни местных жителей, в том числе дети. Чудом никто из людей не получил ранений», — информирует глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его данным, обломками выбило остекление окон 12 квартир в трех многоэтажках. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля.

Прилет в Дергачах 23 июня 2025 года

Прилет в Дергачах 23 июня 2025 года

Прилет в Дергачах 23 июня 2025 года

Прилет в Дергачах 23 июня 2025 года

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 19:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки.".