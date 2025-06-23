БпЛА сдетонировал в 30 метрах от многоэтажки под Харьковом — последствия 📷
В городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки.
«В это время в домах поблизости, в магазинах и на улице находились сотни местных жителей, в том числе дети. Чудом никто из людей не получил ранений», — информирует глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
По его данным, обломками выбило остекление окон 12 квартир в трех многоэтажках. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Дергачи, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 19:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи в 15:10 российский беспилотник «Молния» запутался в ветвях дерева, где и сдетонировал, не долетев около 30 метров до ближайшей девятиэтажки.".