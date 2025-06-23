Во сколько обойдется восстановление дома на улице Свободы в Харькове – ХАЦ
Харьковский горсовет объявил тендер на восстановление дома по улице Свободы 11/13. Стоимость работ оценили в 66,2 млн грн, сообщила ОО «Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт «Prozorro».
В ХАЦ отметили, что провести ремонтные работы планируется до конца 2026 года.
Антикоррупционеры напомнили: это один из трех домов, которые городской совет планировал снести, но после проведения новой экспертизы решил восстанавливать.
Напомним, дом на ул. Свободы, 11/13, в самом центре Харькова существенно повредила российская ракета С-300 в сентябре 2022 года. Изначально областная комиссия по ТЭБ и ЧС, на основании данных мэрии, приняла решение об их сносе. Однако жильцы дома отказались смириться с таким решением. Люди заказали независимую экспертизу, которая доказала: пятиэтажку можно восстановить. В комментариях МГ «Объектив» люди выражали мнение, что кто-то просто «положил глаз» на землю в центре города, потому здание и признали аварийным.
После масштабного резонанса, повторной экспертизы и решения суда мэрия обратилась в комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой отменить решение о сносе. При этом мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал: техническая возможность восстановить здание есть, но необходима «экономическая экспертиза». Уже в начале декабря нынешнего года некоторые харьковские Telegram-каналы опубликовали фото дома на ул. Свободы, 11/13, и еще двух, которые также планировали, а потом передумали сносить, — на Мироносицкой, 32, 34, сопроводив их текстом о запланированном демонтаже. Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал опровержением. Он заявил, что эти три дома в центре города остаются в перечне объектов для восстановления.
«На их месте не планируется строительство новых жилых комплексов. Запланирован капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы, необходимые для сохранения зданий», — сообщил Терехов.
В конце 2024 года департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом на улице Свободы, 11/13, который планировали сносить, все же отстроят.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, міськрада, новости Харькова, тендер, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет объявил тендер на восстановление дома по улице Свободы 11/13. Стоимость работ оценили в 66,2 млн грн".