Нужна экономическая экспертиза — Терехов о восстановлении дома на ул. Свободы

Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 11 октября рассказал о перспективах многострадального дома на улице Свободы, 11/13, который вначале решили снести, но после возмущения жителей, повторной экспертизы и решения суда передумали.

«Есть такая техническая возможность — восстановления этого адреса. Но еще нужна нам экономическая экспертиза. Потому что, знаете, можно потратить средств немерено. А там можно построить совсем другое жилье, совсем другие дома — и дать людям, не оскорбляя людей, дать им жить в том же месте в новых квартирах другого класса. Но это не за счет средств городского бюджета сделать. Можно ведь и так договориться со строителями», — пояснил возможные варианты мэр.

Он отметил, что экономической экспертизы проекта восстановления дома в центре еще нет.

«Когда будет, тогда будем говорить. Если это будут адекватные средства, сделаем сами. А если это будут средства… то придется договариваться с кем-то из строителей. У нас же есть определенные ограничения – нормативно-правовые. Надо будет найти тот алгоритм действий, который позволит построить новое жилье, не обидеть людей. Потому что они травмированы войной, остались без жилья, они не хотят никуда переезжать из этого места. Им нужно жить там, где они жили», — сказал Терехов.

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При этом мэр заверил: «Мы примем правильное решение, чтобы была возможность восстановления».