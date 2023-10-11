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Снос самого знаменитого разрушенного дома Харькова обойдется в 17 миллионов

Общество 15:05   11.10.2023
Оксана Горун
Снос самого знаменитого разрушенного дома Харькова обойдется в 17 миллионов Фото: https://www.the-village.me/

Подъезд 16-этажки на ул. Ужвий, 82, будут сносить. О цене вопроса и просьбах жителей рассказал на пресс-конференции 11 октября мэр Харькова Игорь Терехов.

«Знаете, сколько сегодня стоит снести подъезд на Ужвий? 17 миллионов. А у нас были предложения – 35, 36 млн. Мы торговались до умопомрачения, чтобы сделать таким образом, чтобы это стоило 17 млн. А теперь давайте оценим, что это за деньги, и сколько бы можно было за 17 миллионов построить жилья. Так это новые технологии сноса, раньше их не было, а то было бы вдвое дороже», — сообщил Терехов.

При этом он отметил, что жители печально известного дома не хотят получать жилье в других местах Харькова — рассчитывают вернуться «к себе».

«Они говорят: «Вы снесете дом?» – «Да, снесем» – «А вы же там будете строить?». Я говорю: «А возможно не там?» – «Нет, мы хотим здесь». И все. И нужно будет давать им квартиры там и строить дом. Мы все это понимаем», — пересказал мэр свой диалог с жителями Северной Салтовки.

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Терехов подчеркнул: в целом на восстановление Харькова необходимо порядка 9,5 млрд долларов. Эта сумма  — неподъемная ни для городского, ни даже для государственного бюджета. Поэтому постоянно идет процесс поиска средств — в том числе, с привлечением иностранных партнеров и самих строительных компаний.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 15:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подъезд 16-этажки на ул. Ужвий, 82, будут сносить. О цене вопроса и просьбах жителей рассказал на пресс-конференции 11 октября мэр Харькова Игорь Терехов".