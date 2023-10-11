Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🟢

Знесення найзнаменитішого зруйнованого будинку Харкова коштуватиме 17 млн грн

Суспільство 15:05   11.10.2023
Оксана Горун
Знесення найзнаменитішого зруйнованого будинку Харкова коштуватиме 17 млн грн

Під’їзд 16-поверхівки на вул. Ужвій, 82, зноситимуть. Про ціну питання та прохання мешканців розповів на пресконференції 11 жовтня мер Харкова Ігор Терехов.

“Знаєте, скільки сьогодні коштує знести під’їзд на Ужвій? 17 мільйонів. А в нас були пропозиції – 35, 36 млн. Ми торгувалися до запаморочення, щоб зробити таким чином, щоб це коштувало 17 млн. А тепер оцінімо, що це за кошти, й скільки б можна було за 17 мільйонів побудувати житла. Так це нові технології знесення, раніше їх не було, а то було б удвічі дорожче”, — повідомив Терехов.

При цьому він зазначив, що мешканці сумнозвісного будинку не хочуть отримувати житло в інших місцях Харкова – розраховують повернутися “до себе”.

“Вони кажуть: “Ви знесете будинок?” – “Так, знесемо” – “А ви ж там будуватимете?”. Я кажу: “А можливо не там?” – “Ні, ми хочемо тут”. І все. І потрібно буде давати їм квартири там і будувати дім. Ми ж усе це розуміємо. Усе залежить від фінансів“, – переказав мер свій діалог із жителями Північної Салтівки.

Читайте також: Будинок у Харкові, у який влучив “Іскандер” 6.10, можуть відбудувати – Терехов

Терехов підкреслив: загалом на відновлення Харкова необхідно близько 9,5 млрд доларів. Ця сума – непідйомна ні для міського, ані навіть державного бюджету. Тому постійно йде процес пошуку коштів – у тому числі із залученням іноземних партнерів і самих будівельних компаній.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн
Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн
11.10.2023, 15:58
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
11.10.2023, 10:41
Двох учених із Харкова вбили терористи ХАМАС в Ізраїлі
Двох учених із Харкова вбили терористи ХАМАС в Ізраїлі
11.10.2023, 15:37
Знесення найзнаменитішого зруйнованого будинку Харкова коштуватиме 17 млн грн
Знесення найзнаменитішого зруйнованого будинку Харкова коштуватиме 17 млн грн
11.10.2023, 15:05
Знайшли навідників удару по Грозі на Харківщині: фото, імена та листування
Знайшли навідників удару по Грозі на Харківщині: фото, імена та листування
11.10.2023, 10:00
Будинок у Харкові, у який влучив «Іскандер» 6.10, можуть відбудувати – Терехов
Будинок у Харкові, у який влучив «Іскандер» 6.10, можуть відбудувати – Терехов
11.10.2023, 14:57

Новини за темою:

12:05
Ця зима буде набагато важчою за минулу – Синєгубов
09:38
У Харкові закривають розбиті російською ракетою дахи будинків (фото)
15:45
«Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)
13:06
Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року
14:42
Терехов поїхав до Швейцарії: шукає нових інвесторів для відбудови Харкова

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Знесення найзнаменитішого зруйнованого будинку Харкова коштуватиме 17 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 15:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під’їзд 16-поверхівки на вул. Ужвій, 82, зноситимуть. Про ціну питання та прохання мешканців розповів на пресконференції 11 жовтня мер Харкова Ігор Терехов".