Знесення найзнаменитішого зруйнованого будинку Харкова коштуватиме 17 млн грн

Під’їзд 16-поверхівки на вул. Ужвій, 82, зноситимуть. Про ціну питання та прохання мешканців розповів на пресконференції 11 жовтня мер Харкова Ігор Терехов.

“Знаєте, скільки сьогодні коштує знести під’їзд на Ужвій? 17 мільйонів. А в нас були пропозиції – 35, 36 млн. Ми торгувалися до запаморочення, щоб зробити таким чином, щоб це коштувало 17 млн. А тепер оцінімо, що це за кошти, й скільки б можна було за 17 мільйонів побудувати житла. Так це нові технології знесення, раніше їх не було, а то було б удвічі дорожче”, — повідомив Терехов.

При цьому він зазначив, що мешканці сумнозвісного будинку не хочуть отримувати житло в інших місцях Харкова – розраховують повернутися “до себе”.

“Вони кажуть: “Ви знесете будинок?” – “Так, знесемо” – “А ви ж там будуватимете?”. Я кажу: “А можливо не там?” – “Ні, ми хочемо тут”. І все. І потрібно буде давати їм квартири там і будувати дім. Ми ж усе це розуміємо. Усе залежить від фінансів“, – переказав мер свій діалог із жителями Північної Салтівки.

Терехов підкреслив: загалом на відновлення Харкова необхідно близько 9,5 млрд доларів. Ця сума – непідйомна ні для міського, ані навіть державного бюджету. Тому постійно йде процес пошуку коштів – у тому числі із залученням іноземних партнерів і самих будівельних компаній.