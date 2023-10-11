Будинок у Харкові, у який влучив «Іскандер» 6.10, можуть відбудувати – Терехов
Будинок, який постраждав внаслідок ракетного удару 6 жовтня у Харкові, планують відбудувати, але не цьогоріч.
«Вчора я домовився з ДСНС ми певну частину стіни, яка була в аварійному стані ми знесли. Сьогодні ми працюємо над проєктним рішенням, бо там несучі конструкції, нам потрібно обстежити їх, щоб сказати як його відбудувати. Поки, що ми бачимо можливість відбудувати. Не в цьому році, це неможливо. Але в наступному році будемо робити таким чином, щоб відбудувати. Подивимось скільки це коштує», – сказав мер Харкова Ігор Терехов під час пресконференції 11 жовтня.
За його словами, зараз центральну частину будинку, де влучила ракета, накриють, щоб не було руйнації. А деякі під’їзди підключать до теплопостачання.
Також мер повідомив, що 12 жовтня відбудуться похорони загиблих 10-річного хлопця та його бабусі.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 14:57;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок, який постраждав внаслідок ракетного удару 6 жовтня у Харкові, планують відбудувати, але не цьогоріч.".