Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про трьох поранених
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що “прильоти” є у Київському та Основ’янському районах Харкова.
“Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Троє людей отримали поранення, стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється“, – написав Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вибух пролунав близько 6:46. А о 6:48 пролунала повітряна тривога. О 07:21 дали відбій.
У Харкові сьогодні, 6 жовтня, і в найближчі два дні оголошено жалобу – за загиблими в селі Гроза від удару російського “Іскандера”.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 07:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що “прильоти” є у Київському та Основ’янському районах Харкова".