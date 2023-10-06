Вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив про трьох поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що “прильоти” є у Київському та Основ’янському районах Харкова.

“Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Троє людей отримали поранення, стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється“, – написав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух пролунав близько 6:46. А о 6:48 пролунала повітряна тривога. О 07:21 дали відбій.

У Харкові сьогодні, 6 жовтня, і в найближчі два дні оголошено жалобу – за загиблими в селі Гроза від удару російського “Іскандера”.