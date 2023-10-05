Найкривавіший злочин росіян на Харківщині: у регіоні оголошено триденну жалобу

Три дні, з 6 по 8 жовтня, на Харківщині будуть оголошені днями жалоби, повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені. Вічна пам’ять жертвам російського терору. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким”, – написав він.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед поранених шість жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік.