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Самое кровавое преступление РФ на Харьковщине: объявлен трехдневный траур

Общество 19:04   05.10.2023
Елена Нагорная
Самое кровавое преступление РФ на Харьковщине: объявлен трехдневный траур

Три дня, с 6 по 8 октября, на Харьковщине будут объявлены днями траура, сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Террористическая атака российских военных по селу Гроза стала самым кровавым преступлением россиян на Харьковщине за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены. Вечная память жертвам российского террора. Искренние соболезнования их родным и близким», — написал он.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина.

Читайте также: В селе Гроза на Харьковщине под завалами еще могут быть тела погибших — ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три дня, с 6 по 8 октября, на Харьковщине будут объявлены днями траура, сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.".