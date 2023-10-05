Самое кровавое преступление РФ на Харьковщине: объявлен трехдневный траур

Три дня, с 6 по 8 октября, на Харьковщине будут объявлены днями траура, сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Террористическая атака российских военных по селу Гроза стала самым кровавым преступлением россиян на Харьковщине за все время с начала полномасштабного вторжения. По последним данным, это преступление унесло жизни 51 гражданского человека, 6 человек ранены. Вечная память жертвам российского террора. Искренние соболезнования их родным и близким», — написал он.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина.