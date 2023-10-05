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Синегубов сообщил о состоянии раненых вследствие удара РФ по Купянщине (фото)

Происшествия 18:30   05.10.2023
Елена Нагорная
Синегубов сообщил о состоянии раненых вследствие удара РФ по Купянщине (фото) Фото: Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии раненых в результате удара ракетой «Искандер» по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района.

По его данным, семеро раненых — все жители села Гроза — были госпитализированы в медучреждения области.

«Среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Один из раненых, к сожалению, умер в больнице», — рассказал начальник ХОВА.

Таким образом, на данный момент известно о 51 погибшем в результате удара.


Фото: Олег Синегубов

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. РФ ударила по населенному пункту, когда в кафе проходил поминальный обед — около 60 человек, в том числе дети, поминали похороненного жителя села. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. По последней информации Клименко, погиб 51 человек — один из раненых скончался в больнице. Среди погибших — ребенок 6 лет.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии раненых в результате удара ракетой «Искандер» по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района.".