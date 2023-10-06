Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о трех раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилеты» есть в Киевском и Основянском районах Харькова.

«Предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова. Три человека получили ранения, состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий. Информация уточняется», — написал Олег Синегубов.

Напомним, взрыв прогремел около 6:46. А в 6:48 прозвучала воздушная тревога. В 07:21 дали отбой.

В Харькове сегодня, 6 октября, и в ближайшие два дня объявлен траур — по погибшим в селе Гроза от удара российского «Искандера».