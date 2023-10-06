Харьков под обстрелом, Терехов сообщает об ударе по центру

Утром 6 октября в Харькове раздались взрывы.

«Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Обстрел подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!» — написал он.

Взрыв прогремел около 6:46. А в 6:48 прозвучала воздушная тревога.

Напомним, в Харькове сегодня, 6 октября, и в ближайшие два дня объявлен траур — по погибшим в селе Гроза от удара российского «Искандера».