Харьков под обстрелом, Терехов сообщает об ударе по центру
Фото: Вадим Беликов
Утром 6 октября в Харькове раздались взрывы.
«Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — сообщил мэр Игорь Терехов.
Обстрел подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!» — написал он.
Взрыв прогремел около 6:46. А в 6:48 прозвучала воздушная тревога.
Напомним, в Харькове сегодня, 6 октября, и в ближайшие два дня объявлен траур — по погибшим в селе Гроза от удара российского «Искандера».
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 07:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 октября в Харькове раздались взрывы".