Харків під обстрілом, Терехов повідомляє про удар по центру

Вранці 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи.

“Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста”, – повідомив мер Ігор Терехов.

Обстріл підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Увага, окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, знаходитесь в укриттях!” – написав він.

Вибух пролунав близько 6:46. А о 6:48 пролунала повітряна тривога.

Нагадаємо, в Харкові сьогодні, 6 жовтня, і в найближчі два дні оголошено жалобу – за загиблими в селі Гроза від удару російського “Іскандера”.