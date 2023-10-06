Харків під обстрілом, Терехов повідомляє про удар по центру
Вранці 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи.
“Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста”, – повідомив мер Ігор Терехов.
Обстріл підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Увага, окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, знаходитесь в укриттях!” – написав він.
Вибух пролунав близько 6:46. А о 6:48 пролунала повітряна тривога.
Нагадаємо, в Харкові сьогодні, 6 жовтня, і в найближчі два дні оголошено жалобу – за загиблими в селі Гроза від удару російського “Іскандера”.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 07:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи".