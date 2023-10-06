По Харкову вдарили дві ракети: поліція повідомила попередні дані

За інформацією на цю хвилину, по Харкову вранці вдарили ракетами типу “Іскандер”.

“Прильоти” припали по двох районах міста – Київському та Основ’янському. У ХОВА повідомили про дев’ятьох постраждалих, серед яких – 11-місячна дитина.

“У Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу Іскандер. Огляди місць подій тривають”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вибух пролунав у Харкові о 06:46, за дві хвилини оголосили повітряну тривогу.