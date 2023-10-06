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По Харкову вдарили дві ракети: поліція повідомила попередні дані

Події 08:03   06.10.2023
Оксана Горун
По Харкову вдарили дві ракети: поліція повідомила попередні дані Фото: Вадим Беликов

За інформацією на цю хвилину, по Харкову вранці вдарили ракетами типу “Іскандер”.

“Прильоти” припали по двох районах міста – Київському та Основ’янському. У ХОВА повідомили про дев’ятьох постраждалих, серед яких – 11-місячна дитина.

“У Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу Іскандер. Огляди місць подій тривають”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Вибух пролунав у Харкові о 06:46, за дві хвилини оголосили повітряну тривогу.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 08:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією на цю хвилину, по Харкову вранці вдарили ракетами типу “Іскандер”".