По Харкову вдарили дві ракети: поліція повідомила попередні дані
Фото: Вадим Беликов
За інформацією на цю хвилину, по Харкову вранці вдарили ракетами типу “Іскандер”.
“Прильоти” припали по двох районах міста – Київському та Основ’янському. У ХОВА повідомили про дев’ятьох постраждалих, серед яких – 11-місячна дитина.
“У Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу Іскандер. Огляди місць подій тривають”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Вибух пролунав у Харкові о 06:46, за дві хвилини оголосили повітряну тривогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією на цю хвилину, по Харкову вранці вдарили ракетами типу “Іскандер”".