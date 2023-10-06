По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
Фото: Вадим Беликов
По информации на эту минуту, по Харькову утром ударили ракетами типа «Искандер».
«Прилеты» пришлись по двум районам города — Киевскому и Основянскому. В ХОВА сообщили о девяти пострадавших, среди которых — 11-месячный ребенок.
«В Харькове зафиксировано два «прилета» вражеских ракет. На месте работают профильные службы, следователи, криминалисты. По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа «Искандер». Осмотры мест событий продолжаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Взрыв прогремел в Харькове в 06:46, через две минуты объявили воздушную тревогу.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации на эту минуту, по Харькову утром ударили ракетами типа «Искандер»".