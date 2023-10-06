Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные

Происшествия 08:03   06.10.2023
Оксана Горун
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные Фото: Вадим Беликов

По информации на эту минуту, по Харькову утром ударили ракетами типа «Искандер».

«Прилеты» пришлись по двум районам города — Киевскому и Основянскому. В ХОВА сообщили о девяти пострадавших, среди которых — 11-месячный ребенок.

«В Харькове зафиксировано два «прилета» вражеских ракет. На месте работают профильные службы, следователи, криминалисты. По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа «Искандер». Осмотры мест событий продолжаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца

Взрыв прогремел в Харькове в 06:46, через две минуты объявили воздушную тревогу.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
06.10.2023, 08:03
Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов
Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов
06.10.2023, 07:46
Взрыв в Харькове. Среди пострадавших — младенец — Синегубов
Взрыв в Харькове. Среди пострадавших — младенец — Синегубов
06.10.2023, 07:55
Харьков под обстрелом, Терехов сообщает об ударе по центру
Харьков под обстрелом, Терехов сообщает об ударе по центру
06.10.2023, 07:07
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о трех раненых
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о трех раненых
06.10.2023, 07:25
Ракетный удар по Харькову: в ВС ВСУ объяснили, почему не было тревоги
Ракетный удар по Харькову: в ВС ВСУ объяснили, почему не было тревоги
06.10.2023, 08:34

Новости по теме:

19:32
Военного в Грозе поминали гражданские: женщины и пожилые люди — Чубенко
17:24
Удар «Искандером» по кафе на Харьковщине: ищут наводчиков — Клименко
15:40
По Харькову сегодня били «Искандерами», а не С-300 — полиция
23:19
5 погибших, 14 раненых из-за обстрела Покровска на Донеччине (фото, видео)
17:31
«Меньшим 3 и 9 месяцев». Полиция показала результат удара по Первомайскому

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации на эту минуту, по Харькову утром ударили ракетами типа «Искандер»".