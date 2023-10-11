Дом в Харькове, в который попал «Искандер» 6.10, могут отстроить – Терехов

Дом, пострадавший в результате ракетного удара 6 октября в Харькове, планируют отстроить, но не в этом году.

«Вчера я договорился с ГСЧС, мы определенную часть стены, которая была в аварийном состоянии, мы снесли. Сегодня мы работаем над проектным решением, потому что там несущие конструкции, нам нужно обследовать их, чтобы сказать, как его отстроить. Пока мы видим возможность отстроить. Не в этом году это невозможно. Но в следующем году будем поступать таким образом, чтобы отстроить. Посмотрим, сколько это стоит», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов во время пресс-конференции 11 октября.

По его словам, сейчас центральную часть здания, куда попала ракета, накроют, чтобы не было разрушений. А некоторые подъезды подключат к теплоснабжению.

Также мэр сообщил, что 12 октября состоятся похороны погибших 10-летнего мальчика и его бабушки.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер». Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.