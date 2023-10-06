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Ракетный удар по Харькову: о состоянии 30 пострадавших сообщил Синегубов

Происшествия 14:07   06.10.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Харькову: о состоянии 30 пострадавших сообщил Синегубов Фото: МВД

В результате ракетного удара по городу Харьков ранены 30 человек, 2 – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина, погибли.

«Ранены в общем 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик — брат погибшего ребенка. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, – среднее. Также есть несколько «легких» пациентов. Им оказали помощь на месте», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, преимущественно у людей – взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лицо, гематомы. У двух пострадавших – острая реакция на стресс.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело 10-летнего мальчикаТравмы получил его 11-месячный брат. Также под завалами нашли тело бабушки погибшего мальчика.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по городу Харьков ранены 30 человек, 2 – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина, погибли.".