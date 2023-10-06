Два маленьких брата пострадали от удара ракеты РФ по Харькову: один погиб

10-летний ребенок погиб, а 11-месячный получил травмы в результате удара ракеты «Искандер» по Основянскому району Харькова. В целом в городе уже 23 раненых из-за двух «прилетов».

«По данным следствия, 6 октября около 7:00 российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Киевском и Основянском районах Харькова. В настоящее время установлено, что ранены 23 человека», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Травмированные есть в двух районах. Наиболее тяжелые последствия — от удара по Основянскому, где частично обрушился жилой дом.

Видео — Павел Федосенко

«В Основянском районе семь травмированных, в том числе 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата», — проинформировали в прокуратуре.

На местах еще работают спасатели и следователи. Информация постоянно обновляется.