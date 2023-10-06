Два маленьких брата пострадали от удара ракеты РФ по Харькову: один погиб
10-летний ребенок погиб, а 11-месячный получил травмы в результате удара ракеты «Искандер» по Основянскому району Харькова. В целом в городе уже 23 раненых из-за двух «прилетов».
«По данным следствия, 6 октября около 7:00 российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Киевском и Основянском районах Харькова. В настоящее время установлено, что ранены 23 человека», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Травмированные есть в двух районах. Наиболее тяжелые последствия — от удара по Основянскому, где частично обрушился жилой дом.
Видео — Павел Федосенко
«В Основянском районе семь травмированных, в том числе 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата», — проинформировали в прокуратуре.
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На местах еще работают спасатели и следователи. Информация постоянно обновляется.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летний ребенок погиб, а 11-месячный получил травмы в результате удара ракеты «Искандер» по Основянскому району Харькова. В целом в городе уже 23 раненых из-за двух «прилетов»".