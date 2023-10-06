Два маленькі брати постраждали від удару ракети РФ по Харкову: один загинув

10-річна дитина загинула, а 11-місячна отримала травми внаслідок удару ракети “Іскандер” по Основ’янському району Харкова. Загалом у місті вже 23 поранених через два “прильоти”.

“За даними слідства, 6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали ракетного удару по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах Харкова. Наразі встановлено, що поранено 23 особи”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Травмовані є у двох районах. Найважчі наслідки – від удару по Основ’янському, де частково обвалився житловий будинок.

Відео – Павло Федосенко

“В Основ’янському районі сім травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата”, – поінформували в прокуратурі.

На місцях ще працюють рятувальники та слідчі. Інформація постійно оновлюється.