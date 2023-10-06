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Два маленькі брати постраждали від удару ракети РФ по Харкову: один загинув

Події 09:44   06.10.2023
Оксана Горун
Два маленькі брати постраждали від удару ракети РФ по Харкову: один загинув

10-річна дитина загинула, а 11-місячна отримала травми внаслідок удару ракети “Іскандер” по Основ’янському району Харкова. Загалом у місті вже 23 поранених через два “прильоти”.

“За даними слідства, 6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали ракетного удару по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах Харкова. Наразі встановлено, що поранено 23 особи”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Травмовані є у двох районах. Найважчі наслідки – від удару по Основ’янському, де частково обвалився житловий будинок.

Відео – Павло Федосенко

“В Основ’янському районі сім травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата”, – поінформували в прокуратурі.

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 5

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На місцях ще працюють рятувальники та слідчі. Інформація постійно оновлюється.

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Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 10

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 9

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 8

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 7

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 09:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-річна дитина загинула, а 11-місячна отримала травми внаслідок удару ракети “Іскандер” по Основ’янському району Харкова. Загалом у місті вже 23 поранених через два “прильоти”".