Ракетний удар по Харкову: фото та відео з місць “прильотів”

МВС та державний телеканал іномовлення “FreeДОМ” опублікували кадри наслідків ранкового удару по Харкову.

“Харків. Черговий прицільний удар росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. Дві людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий дім. У наслідок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь“, – повідомила подробиці про наслідки трагедії пресслужба МВС України.

Відео після перших хвилин прильоту також виклав харківський журналіст Павло Федосенко.

Друге відео він підписав: “Тут і загинула дитина”.

Ракети вдарили по Харкову о 6:46 ранку. Слідом за вибухами пролунала повітряна тривога.