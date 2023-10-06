Ракетний удар по Харкову: фото та відео з місць “прильотів”
МВС та державний телеканал іномовлення “FreeДОМ” опублікували кадри наслідків ранкового удару по Харкову.
“Харків. Черговий прицільний удар росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. Дві людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий дім. У наслідок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь“, – повідомила подробиці про наслідки трагедії пресслужба МВС України.
Відео після перших хвилин прильоту також виклав харківський журналіст Павло Федосенко.
Друге відео він підписав: “Тут і загинула дитина”.
Ракети вдарили по Харкову о 6:46 ранку. Слідом за вибухами пролунала повітряна тривога.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 09:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МВС та державний телеканал іномовлення “FreeДОМ” опублікували кадри наслідків ранкового удару по Харкову".