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Ракетний удар по Харкову: фото та відео з місць “прильотів”

Події 09:11   06.10.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: фото та відео з місць “прильотів”

МВС та державний телеканал іномовлення “FreeДОМ” опублікували кадри наслідків ранкового удару по Харкову.

Харків. Черговий прицільний удар росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. Дві людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий дім. У наслідок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь“, – повідомила подробиці про наслідки трагедії пресслужба МВС України.

Відео після перших хвилин прильоту також виклав харківський журналіст Павло Федосенко.

Друге відео він підписав: “Тут і загинула дитина”.

Ракети вдарили по Харкову о 6:46 ранку. Слідом за вибухами пролунала повітряна тривога.

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 2

Наслідки ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 09:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МВС та державний телеканал іномовлення “FreeДОМ” опублікували кадри наслідків ранкового удару по Харкову".