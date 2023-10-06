Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
Фото: МВД
МВД и государственный телеканал иновещания «FreeДОМ» опубликовали кадры последствий утреннего удара по Харькову.
«Харьков. Очередной прицельный удар россии по гражданским людям. Под завалами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. Два человека спасли сотрудники ГСЧС. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В направлении удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь», — сообщила подробности о последствиях трагедии пресс-служба МВД Украины.
Видео после первых минут «прилета» также выложил харьковский журналист Павел Федосенко.
Второе видео он подписал: «Тут и погиб ребенок».
Ракеты ударили по Харькову в 6:46 утра. Следом за взрывами прозвучала воздушная тревога.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МВД и государственный телеканал иновещания «FreeДОМ» опубликовали кадры последствий утреннего удара по Харькову".