Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»

МВД и государственный телеканал иновещания «FreeДОМ» опубликовали кадры последствий утреннего удара по Харькову.

«Харьков. Очередной прицельный удар россии по гражданским людям. Под завалами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. Два человека спасли сотрудники ГСЧС. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В направлении удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь», — сообщила подробности о последствиях трагедии пресс-служба МВД Украины.

Видео после первых минут «прилета» также выложил харьковский журналист Павел Федосенко.

Второе видео он подписал: «Тут и погиб ребенок».

Ракеты ударили по Харькову в 6:46 утра. Следом за взрывами прозвучала воздушная тревога.