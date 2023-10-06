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Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»

Происшествия 09:11   06.10.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов» Фото: МВД

МВД и государственный телеканал иновещания «FreeДОМ» опубликовали кадры последствий утреннего удара по Харькову.

«Харьков. Очередной прицельный удар россии по гражданским людям. Под завалами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. Два человека спасли сотрудники ГСЧС. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В направлении удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь», — сообщила подробности о последствиях трагедии пресс-служба МВД Украины.

Видео после первых минут «прилета» также выложил харьковский журналист Павел Федосенко.

Второе видео он подписал: «Тут и погиб ребенок».

Ракеты ударили по Харькову в 6:46 утра. Следом за взрывами прозвучала воздушная тревога.

Последствия ракетного удара по Харькову 6 октября 2023 2
Фото: МВД
Последствия ракетного удара по Харькову 6 октября 2023
Фото: МВД
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 09:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МВД и государственный телеканал иновещания «FreeДОМ» опубликовали кадры последствий утреннего удара по Харькову".