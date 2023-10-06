Удар по Харькову: под завалами нашли тело женщины – бабушка погибшего мальчика
Число жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет.
«Нашли еще одно тело – погибшая женщина 1955 года рождения», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, погибшая 68-летняя женщина — бабушка погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата.
Сейчас известно о 28 пострадавших и 2 погибших. Работы по разбору завалов продолжаются, добавил Синегубов.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело 10-летнего мальчика. Травмы получил его 11-месячный брат.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет.".