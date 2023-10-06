Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика
Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає.
«Знайшли ще одне тіло – загибла жінка 1955 року народження», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загибла 68-річна жінка – бабуся загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата.
Наразі відомо про 28 постраждалих та 2 загиблих. Роботи з розбору завалів тривають, додав Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає.".