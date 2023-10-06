Удар по Харкову: під завалами знайшли тіло жінки – це бабуся загиблого хлочика

Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає.

«Знайшли ще одне тіло – загибла жінка 1955 року народження», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, загибла 68-річна жінка – бабуся загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата.

Наразі відомо про 28 постраждалих та 2 загиблих. Роботи з розбору завалів тривають, додав Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат.