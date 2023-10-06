У Харкові від російської ракети загинув 10-річний хлопчик

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про 16 постраждалих та одного загиблого через удар двох російських ракет “Іскандер” по місту.

“Сьогодні ворог обстріляв місто Харків. По двох адресах були нанесені ракетні удари ракетами типу “Іскандер”. Зараз працюють наші робітники ДСНС, комунальні підприємства. У нас є 16 постраждалих і, на жаль, є загиблий хлопчик 10 років. Дуже жахливий випадок. Це житлові будинки, які обстрілює ворог. Сьогодні будемо все це прибирати, допомагати людям, щоб більш-менш навести порядок“, — сказав Терехов.

Він зазначив, що повітряна тривога пролунала в місті, коли вже почалися вибухи.

“Я закликаю харків’ян бути дуже обережними сьогодні та найближчими днями, щоб зберегти життя”, – звернувся мер міста.