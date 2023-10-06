Ракетний удар по Харкову: у ПС ЗСУ пояснили, чому не було тривоги

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону повідомив, що ракети, що вдарили по Харкову, летіли балістичною траєкторією.

“Це ракетне озброєння, треба дочекатися, коли побачать уламки. Очевидно, що ракети йшли (попередньо скажемо) по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти. Ми користуємося інформацією, яку нам надають партнери, даними розвідки. Коли є така інформація, оголошується ракетна небезпека. Але інколи ворогу це вдається робити приховано. Тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш. Так само як і реактивна артилерія – летить лічені секунди“, – сказав Ігнат.

Тим часом на місці одного з “прильотів” речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що до медиків за допомогою звернулося вже близько 20 осіб.

“Здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або забиття, невеликі рани від того, що на них падали каміння, цегла або скло”, – пояснив він.

У Слобідському районі під завалами може перебувати маленька дитина. Нині завали розбирають. За даними Чубенка, удар припав по Київському та Слобожанському районам Харкова.