Удар у Харкові – по житловому будинку. Під завалами може бути дитина – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар армії РФ припав виключно по цивільній інфраструктурі міста.

“Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина – рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом“, – написав мер Харкова в телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удари ворога припали по Київському та Основ’янському районам. Є руйнування.

Вибух пролунав у Харкові о 06:46, за дві хвилини оголосили повітряну тривогу.