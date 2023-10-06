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Удар у Харкові – по житловому будинку. Під завалами може бути дитина – Терехов

Події 07:46   06.10.2023
Оксана Горун
Удар у Харкові – по житловому будинку. Під завалами може бути дитина – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар армії РФ припав виключно по цивільній інфраструктурі міста.

Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина – рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом“, – написав мер Харкова в телеграмі.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удари ворога припали по Київському та Основ’янському районам. Є руйнування.

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Вибух пролунав у Харкові о 06:46, за дві хвилини оголосили повітряну тривогу.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 07:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар армії РФ припав виключно по цивільній інфраструктурі міста".