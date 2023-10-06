Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар армии РФ пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре города.

«Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их. В общей сложности пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, ранены стеклом», — написал мэр Харькова в telegram.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары врага пришлись по Киевскому и Основянскому районам. Есть разрушения.

Взрыв прогремел в Харькове в 06:46, через две минуты огласили воздушную тревогу.