Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар армии РФ пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре города.
«Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их. В общей сложности пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, ранены стеклом», — написал мэр Харькова в telegram.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары врага пришлись по Киевскому и Основянскому районам. Есть разрушения.
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Взрыв прогремел в Харькове в 06:46, через две минуты огласили воздушную тревогу.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар армии РФ пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре города".