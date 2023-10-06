Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов

Происшествия 07:46   06.10.2023
Оксана Горун
Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар армии РФ пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре города.

«Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их. В общей сложности пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, ранены стеклом», — написал мэр Харькова в telegram.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары врага пришлись по Киевскому и Основянскому районам. Есть разрушения.

Читайте также: В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца

Взрыв прогремел в Харькове в 06:46, через две минуты огласили воздушную тревогу.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
06.10.2023, 08:03
Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов
Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов
06.10.2023, 07:46
Взрыв в Харькове. Среди пострадавших — младенец — Синегубов
Взрыв в Харькове. Среди пострадавших — младенец — Синегубов
06.10.2023, 07:55
Харьков под обстрелом, Терехов сообщает об ударе по центру
Харьков под обстрелом, Терехов сообщает об ударе по центру
06.10.2023, 07:07
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о трех раненых
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о трех раненых
06.10.2023, 07:25
Ракетный удар по Харькову: в ВС ВСУ объяснили, почему не было тревоги
Ракетный удар по Харькову: в ВС ВСУ объяснили, почему не было тревоги
06.10.2023, 08:34

Новости по теме:

20:22
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)
21:48
Как в Харькове разбирают завалы вуза, по которому ударила ракета РФ (видео)
16:55
Технику для разбора завалов получили харьковские спасатели из Германии (фото)
08:15
Завалы гаражного кооператива разбирают на Северной Салтовке (фото)
18:20
Как в Харькове разбирают завалы ПТУ, разрушенного вражеским «Шахедом» (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Удар в Харькове – по жилому дому. Под завалами может быть ребенок — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 07:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар армии РФ пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре города".