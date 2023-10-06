Ракетный удар по Харькову: в ВС ВСУ объяснили, почему не было тревоги
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона сообщил, что ракеты, ударившие по Харькову, летели по баллистической траектории.
«Это ракетное вооружение, нужно дождаться, когда увидят обломки. Очевидно, что ракеты шли (предварительно скажем) по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать. Мы пользуемся информацией, предоставленной нам партнерами, данными разведки. Когда есть такая информация, объявляется ракетная опасность. Но иногда врагу это удается делать скрытно. Тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь. Равно как и реактивная артиллерия – летит считанные секунды», — сказал Игнат.
Тем временем на месте одного из «прилетов» спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что к медикам за помощью обратилось уже около 20 человек.
«В основном люди имеют осколочные ранения от разбитого стекла или ушибы, небольшие раны от того, что на них падали камни, кирпичи или стекло», — пояснил он.
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В Слободском районе, под завалами может находиться находится маленький ребенок. Сейчас завалы разбирают. По данным Чубенко, удар пришелся по Киевскому и Слобожанскому районам Харькова.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона сообщил, что ракеты, ударившие по Харькову, летели по баллистической траектории".