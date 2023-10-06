В Харькове от российской ракеты погиб 10-летний мальчик — мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о 16 пострадавших и одном погибшем из-за удара двух российских ракет «Искандер» по городу.

«Сегодня враг обстрелял город Харьков. По двум адресам были нанесены ракетные удары ракетами типа «Искандер». Сейчас работают наши работники ГСЧС, коммунальные предприятия. У нас 16 пострадавших и, к сожалению, есть погибший мальчик 10 лет. Очень ужасающий случай. Это жилые дома, обстреливаемые врагом. Сегодня будем все это убирать, помогать людям, чтобы более-менее навести порядок», — сказал Терехов.

Он отметил, что воздушная тревога раздалась в городе, когда уже начались взрывы.

«Я призываю харьковчан быть очень осторожными сегодня и в ближайшие дни, чтобы сохранить жизнь», — обратился мэр города.