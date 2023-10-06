В Харькове от российской ракеты погиб 10-летний мальчик — мэр
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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о 16 пострадавших и одном погибшем из-за удара двух российских ракет «Искандер» по городу.
«Сегодня враг обстрелял город Харьков. По двум адресам были нанесены ракетные удары ракетами типа «Искандер». Сейчас работают наши работники ГСЧС, коммунальные предприятия. У нас 16 пострадавших и, к сожалению, есть погибший мальчик 10 лет. Очень ужасающий случай. Это жилые дома, обстреливаемые врагом. Сегодня будем все это убирать, помогать людям, чтобы более-менее навести порядок», — сказал Терехов.
Он отметил, что воздушная тревога раздалась в городе, когда уже начались взрывы.
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«Я призываю харьковчан быть очень осторожными сегодня и в ближайшие дни, чтобы сохранить жизнь», — обратился мэр города.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о 16 пострадавших и одном погибшем из-за удара двух российских ракет «Искандер» по городу".