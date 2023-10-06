Ракетний удар по Харкову: про стан 30 постраждалих повідомив Синєгубов

Внаслідок ракетного удару по місту Харків поранено 30 людей, 2 – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка, загинули.

«Поранено загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середній. Також є кілька «легких» пацієнтів. Їм надали допомогу на місці», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, переважно у людей – вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика.