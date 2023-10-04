Мэрия попросила КТЭБ отменить решение о демонтаже дома в центре Харькова

Департамент ЖКХ Харьковского горсовета месяц назад направил письмо в Региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с просьбой отменить решение о демонтаже дома на улице Свободы, 11/13. Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщил заместитель мэра Виталий Мирошник. Также, по его словам, горсовет не будет подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного админсуда от 25 сентября.

Харьковский окружной админсуд удовлетворил иск жительницы дома на улице Свободы, 11/13 против Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и департамента ЖКХ Харьковского горсовета.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Суд принял во внимание, что нарушены права владелицы квартиры. И, во-вторых, он установил, что обследование этого дома было проведено только визуально.

В сентябре прошлого года в дом на улице Свободы, 11/13 попала российская ракета С-300. В суде выяснилось, что ООО «Фаворит Эксперт», которое признало этот дом непригодным для восстановления, проводило только визуальное обследование. Детально повреждения строительных конструкций и инженерных сетей эксперты общества не анализировали.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Детальное обследование включает в себя все возможные строительные работы, которые позволяют установить степень повреждения строительных конструкций. И подлежат ли они восстановлению или нет.

На основании необоснованных выводов ООО «Фаворит Эксперт» 28 марта этого года Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о демонтаже трех домов в центре города.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

То, что они не в полном объеме сделали то, что предусмотрено порядком обследования — абсолютно точно. Потому что это установил суд первой инстанции. Он, собственно, сказал, что не было детального обследования или только визуальное. И на основании визуального нельзя было принимать решение КТЭБ. Все.

Кроме того, ООО «Фаворит Эксперт» не внесло свой отчет в Реестр строительной деятельности государственной электронной системы. Что также является нарушением. Также суд считает, что Региональная КТЭБ согласовала демонтаж дома без надлежащей проверки документов.

Представитель ХОВА предоставил в суд отзыв на иск жительницы дома, ссылаясь на то, что решение Региональной комиссии не несет каких-либо последствий и не является основанием для принятия решения о демонтаже дома.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Это юридическая позиция ответчика, в данном случае ХОВА. Которые считали, что их заключение не порождает последствий. А потому не может быть отдельным предметом обжалования. Нет, суд им ответил и здесь я с тобой согласен, что оно порождает последствия.

В решении суда указывается, что именно решение Региональной КТЭБ дает право Харьковскому горсовету ликвидировать объект. И если Комиссия не согласовала бы демонтаж дома, то городской совет не имел бы оснований начать демонтаж.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Это решение только еще первой инстанции. Надо дождаться, будет ли апелляционная жалоба. Если она будет, то дождаться решения апелляционной инстанции. Оставит ли оно его в силе или изменит. Но, на мой взгляд, решение первой инстанции законно и обосновано.

Заместитель Харьковского городского головы Виталий Мирошник сообщил корреспонденту МГ «Объектив», что апелляцию на решение суда подавать не будут. По словам чиновника, месяц назад департамент ЖКХ горсовета уже направил письмо в Региональную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС с просьбой отменить решение о демонтаже дома на Свободы, 11/13.

Напомним, 28 марта 2023 года Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение, что дом на улице Свободы, 11/13 подлежит демонтажу. Как сообщали в ОО «ХАЦ», основанием стало письмо директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Виталия Мирошника и приложенный к нему отчет о результатах проведения технического обследования состояния дома, которое делало ООО «Фаворит Эксперт».

После огласки истории в СМИ и недоверия жителей к экспертизе ООО «Фаворит Эксперт» горсовет заказал повторное техобследование у ООО «Алдена». Эта фирма подтвердила, что пятиэтажка подлежит восстановлению, так как категория повреждений — вторая. Также в отчете говорилось, что восстановить дом нужно в течение этого года, иначе разрушения усилятся. Жильцы высказывали предположение, что их пятиэтажка, а также еще два разбитых дома на улице Мироносицкой хотят снести, чтобы получить большой участок в центре города под застройку.

По случаю годовщины ракетного удара жильцы дома по улице Свободы, 11/13 собирались, чтобы скоординировать дальнейшие действия. За год исчезла крыша дома, был пожар, несанкционированно включался газ, в квартиры проникали неизвестные люди.