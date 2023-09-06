С домом в центре Харькова, который хотят снести, творятся странные вещи

Прошел год со дня, когда российская ракета С-300 попала в пятиэтажку на улице Свободы 11/13 в Харькове. Тогда был разрушен один подъезд дома и некоторые перекрытия. Жильцы собрались, чтобы скоординировать дальнейшие действия. За год исчезла крыша дома, был пожар, несанкционированно включался газ, в квартиры проникали неизвестные люди. Также за этот период были проведены три инструментальные экспертизы. Впереди еще одна — экономическая.

Возле дома по ул. Свободы, 11/13 собрались жители, которые вынуждены были покинуть родной дом из-за удара российской ракеты. Елена 6 сентября прошлого года была в эвакуации в Англии. Местные принесли ей газету «The Times» с фотографиями ее разбитого дома.

Елена, жительница дома на ул. Свободы 11/13

Я узнала свой дом моментально, потому что на втором этаже под моим окном находился банк «Тасс». И я увидела свое окно. Для меня это были, конечно, непередаваемые эмоции.

Таис, жительница дома на ул. Свободы 11/13

В очередной раз мы собрались все возле нашего дома для того, чтобы обсудить все события, которые произошли. На связь с нами до сих пор никто не вышел. Поэтому сегодня мы бы хотели обсудить наши дальнейшие действия. Что нам делать и на что рассчитывать.

Восстанавливать нельзя демонтировать

По разрушенному дому была проведена экспертиза. Степень повреждений отнесли ко второй категории. Но впоследствии, по словам жителей, в экспертизе ООО «Фаворит эксперт» под тем же номером категория разрушений изменилась со второй на четвертую.

Зоя, жительница дома на ул. Свободы 11/13

По второй категории этот дом должен был бы быть восстановлен. А по четвертой он должен быть разобран до последнего кирпичика.

Независимая экспертиза, которую заказали сами жители многоэтажки ООО «Укрэкспертпроект», показала, что категория повреждений таки вторая. То есть дом подлежит восстановлению.

Сергей, жилец дома на ул. Свободы 11/13

Эксперты прошли буквально там везде. Где можно и нельзя. Я даже, честно скажу, волновался за жизнь этих экспертов, которые лазили по этому дому.

28 марта этого года региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании выводов экспертизы ООО «Фаворит эксперт» приняла решение о сносе трех домов в центре Харькова — на улицах Свободы 11/13, Мироносицкой, 34 и Мироносицкой, 32.

Эльвира, жительница дома на ул. Свободы 11/13

У нас просто золотое место, золотая земля. И мы понимаем все телодвижения, которые происходят. Другого объяснения нет этому.

Повторная экспертиза по заказу горсовета

О решении провести еще одну инструментальную экспертизу жильцы разрушенных домов узнали из интервью Игоря Терехова Радио Свобода 17 июня этого года.

Игорь Терехов, городской голова Харькова

Я общался с некоторыми жильцами всех домов. Они сказали, что, видимо, была предвзятая экспертиза. Хотя такого не было. Во времена войны я понимаю эмоциональное напряжение людей. И чтобы снять все эмоции, которые могли быть, я сказал следующим образом: мы не будем сносить сейчас эти дома. Мы проведем еще одну независимую экспертизу. И будем базироваться на этих данных, а потом будем принимать решение.

Новая экспертиза по дому по улице Свободы, 11/13 показала, что многоэтажку можно отремонтировать.

Сергей, жилец дома на ул. Свободы 11/13, имеет высшие инженерное и математическое образования

Мы узнали с сайта «Прозоро», что из трех домов, которые были в спорном состоянии (двух на Мироносицкой и нашего) экспертиза нашего дома была самая дорогая. Она стоила почти 200 тысяч гривен. То есть это была достаточно тщательная инструментальная экспертиза. Ее выводы в целом совпадали с выводами нашей независимой экспертизы. Дом имеет категорию повреждений — «два» и подлежит восстановлению путем капитального ремонта.

Полтергейст

Жительница Нина рассказывает, что в течение года с домом происходили станные вещи. Например, исчезла крыша, которая уцелела после «прилета» рашистской С-300. Также в доме был пожар.

Нина, жительница дома на ул. Свободы 11/13

В этом году происходили странные вещи с нашим домом и с домом соседним, с которым у нас общая стена. Это Чернышевская, 45А. Этот дом пустует. Жители наведываются, как и мы, в свои квартиры. Они обнаружили, что у них в квартирах включен газ. Хотя газ опломбирован. И по всем признакам газа не должно быть. Был звонок на 1562 и вызвана газовая служба, которая подтвердила, что пломба есть, а газ открыт. Поэтому даже не знаю, как расценивать это.

В июле 2023-го, рассказывает Нина, были проникновения в три квартиры на Чернышевской, 45А и в квартиры на Свободы 11/13. Именно в те квартиры, где дома имеют общую стену. Жильцы написали заявление в полицию.

Нина, жительница дома на ул. Свободы 11/13

Полиция обошла. В одной из квартир сняла отпечатки пальцев. Нас больше волновало не что вынесли из наших квартир, а что могли внести в наши квартиры. Потому что залезали именно в те, у которых общая стена. С нашим домом уже год постоянно что-то происходит.

Мартовское решение региональной КТЭБ по сносу домов пока не отменено

Несмотря на выводы последней экспертизы ООО «Алдена», которые подтвердили, что пятиэтажка подлежит восстановлению, решение областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о демонтаже пока не отменено.

Дмитрий Булах, основатель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат Харьковского горсовета

Они должны быть пересмотрены. Потому что, учитывая новые экспертизы, должны быть представления в ту же комиссию по пересмотру предыдущих решений по сносу этих домов. И, соответственно, комиссия должна принять решение на основании этих экспертиз.

Нина, жительница дома на ул. Свободы 11/13

Мы написали коллективное заявление Синегубову с требованием отменить решение на основании уже нескольких экспертиз.

Вопрос об отмене решения региональной КТЭБ будет рассматриваться на ближайшем заседании этой комиссии, рассказал главный архитектор области.

Фальшивая экспертиза

Первое обследование, которое, по словам жильцов многоэтажки по улице Свободы, 11/13, изменило категорию повреждения их дома со второй на четвертую, проводило ООО «Фаворит эксперт». Также эта фирма проводила обследование домов по улице Мироносицкой, 32 и 34.

Дмитрий Булах, основатель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат Харьковского горсовета

Эта история о том, что изначально была сделана какая-то, на мой взгляд фальшивая экспертиза.

Татьяна, жительница дома на ул. Свободы 11/13

Было несколько экспертиз. Одна была некачественной, которую проводила «Фаворит эксперт». Было изменена со второй категории на четвертую категорию. То есть снос жилого дома. То есть, понес кто-то хоть какое-то наказание за то что провели такую некачественную экспертизу? Кто-то должен ответить за эти неправильные экспертизы. Ну как это так? Целый дом подлежит сносу. Его сносят. Люди остаются без жилья. Ну вот как?

Антикоррупционеры считают, что первичная проблема — ошибочные выводы, которые при непонятных обстоятельствах сделали специалисты «Фаворит эксперт».

Дмитрий Булах, основатель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат Харьковского горсовета

На каком основании они его приняли? Были ли на них коррупционные влияния? Или другие влияния? Есть ли у них лицензия? Нужно ли эти компании или экспертов отдельных лишать лицензии, дальнейших экспертиз? Если это было сделано, то надо искать виновных ответственных лиц, которые приняли эти выводы. Это именно эксперты. А то, что заказчиками этих экспертиз был Харьковский городской совет, то они приняли эти результаты и военная администрация соответственно приняла на основании этих экспертиз тоже свое решение.

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обращают внимание на то, что в актах обследования всех трех многоэтажек есть данные, которые отличаются от тех, что указаны в техпаспортах домов. Годом возведения дома на Мироносицкой, 34 в акте обследования указан 1917-й, хотя многоэтажку построили в 1956-м. Специалисты ООО «Фаворит эксперт» пишут, что дата «прилета» 29 марта. На самом деле это произошло 2 марта. Подобные нестыковки есть и по дому на Мироносицкой, 32.

Антон Коротовских, директор департамента архитектуры и градостроительства ХОВА, главный архитектор области

Выбирал эту фирму Харьковский городской совет. Работы выполняли по их заказу. Я не знаю, мы не следим за Харьковом. Какие отчеты они выполняют, кто их выполняет. Поэтому я не буду комментировать этот вопрос. Мое личное мнение. Если есть технический отчет, выполненный экспертной организацией, подписанный экспертом, то мы не в праве оспаривать это решение. Есть человек, который получил профессиональное образование по направлению. Он получил экспертный сертификат по данному направлению и он полностью несет за свои действия ответственность. Если он говорит так, значит он должен нести ответственность за это решение. Мое собственное мнение.

В случае сноса трех домов образуется большой участок в центре города под застройку

Дмитрий Булах, основатель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат Харьковского горсовета

Первое решение касалось одной локации и домов, которые по соседству фактически друг с другом. И расположены внутри города, а не, например, на Салтовке. Где разрушения обычно значительно больше. И дома пострадали значительно больше.

Люди обращают внимание, что два разбитых дома на Мироносицкой и один на Свободы имеют общий двор. То есть если их снести, появляется большой участок в центре города под застройку.

Дмитрий Булах, основатель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат Харьковского горсовета

Эта локация очень компактная. Это фактически один двор внутри в центре города. Просто непосредственно с областной администрацией все три дома. Три из трех, которые расположены в центре в одном дворе, вызвало определенные вопросы у нас.

Нина, жительница дома на ул. Свободы 11/13

К нам попали в руки вот такие картинки. То есть вот это вот на данный момент дом №32 и дом бизнес-центр, который поврежден. А вот уже 32-й дом обновленный и бизнес-центр обновленный. Это эскизы, которые готовятся вместо этих домов.

Очередная экспертиза. Теперь — экономическая

На брифинге 15 августа мэр Игорь Терехов подтвердил, что согласно последней экспертизе ООО «Алдена» дом на улице Свободы №11/13 можно восстановить. Но кроме инструментальной нужна еще экономическая экспертиза.

Игорь Терехов, городской голова Харькова

Действительно, что касается этого дома, есть экспертиза, которая говорит, что он может быть восстановлен. Кроме этого, мы должны понимать, какая будет экономическая экспертиза, сколько это будет стоить. Когда мы найдем разумный компромисс, мы это обнародуем. Экономическая экспертиза будет начинаться.

Сергей, жилец дома на ул. Свободы 11/13 имеет высшие инженерное и математическое образования

Относительно экономической экспертизы. Во-первых, процедура неформализованная. А во-вторых, экономика — это такое дело. Когда есть два человека, то одному что-то выгодно, второму что-то невыгодно. Если его сносить, то надо разобрать поврежденные конструкции, а также снести те конструкции, которые уцелели. А они достаточно прочные, согласно выводам экспертиз. Наш дом имеет с соседним домом по улице Чернышевской общую стену. То есть он фактически разделяет с ним эту несущую конструкцию. Если сносить этот дом, то почти наверняка будет поврежден дом по улице Чернышевской.

Объем затрат на капремонт разрушенного дома меньше, чем на демонтаж разрушенного и строительство «с нуля» нового, считает Сергей. И единственная экономическая выгода в новом строительстве может быть только от продажи в новопостроенном площадей или квартир.

Таис, жительница дома на ул. Свободы 11/13

В одном из ответов, а именно от заместителя министра Натальи Козловской мы получили такие слова: «на основании результатов технического обследования поврежденных объектов» дом наш подлежит восстановлению, но, как видите, дело никуда не двигается.

В выводах последнего отчета экспертов ООО «Алдена» говорится, что восстановить дом нужно в течение этого года, иначе разрушения усилятся. Без неотложных ремонтных работ дом непригоден для использования.

Татьяна, жительница дома на ул. Свободы 11/13

Еще зима и неизвестно, действительно ли этот дом намеренно доводят до того состояния, чтобы его снести? Других аргументов у меня нет.

Григорий, жилец дома на ул. Свободы 11/13, кандидат технических наук

Мы должны думать о том, чтобы нам выжить, победить. И за это мы боремся. Мы не требуем лишнего. Мы требуем одного: сохранить то, что еще не разрушено. Поэтому мы и просим, пока разрушения не дошли до фундамента, пока эта сырость, плесень не сделала вреда еще больше, чем при разрушении начать разбор завалов, может быть частично какое-то укрытие сделать.

В Харькове не подлежат восстановлению до 500 домов

23 мая прошлого года власти информировали, что после российских обстрелов около 500 многоэтажных домов в Харькове не подлежат восстановлению. Решение о демонтаже этих сооружений принимает региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сколько же с начала войны рф против Украины всего принято решений региональной КТЭБ о демонтаже жилых домов в Харькове?

Антон Коротовских, директор департамента архитектуры и градостроительства ХОВА, главный архитектор области

За последнее время было одно обращение по трем домам. Вы знаете их судьбу. Других обращений в настоящее время пока еще не было по городу Харькову.

По словам представителя известной харьковской компании-застройщика, при наличии политической воли дом на Свободы, 11/13 можно восстановить за два месяца.

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