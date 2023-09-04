Кто ответит за ошибочные выводы о демонтаже дома в центре Харькова
Последняя экспертиза показала, что многоэтажка по улице Свободы 11/13 подлежит восстановлению. Когда отменит мартовское решение Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям о демонтаже этого дома? Какова ответственность сертифицированных экспертов за ложные сведения в актах обследования? На вопросы корреспондента МГ «Объектив» ответил директор Департамента архитектуры и градостроительства ХОВА, главный архитектор области Антон Коротовских.
Антон Коротовских, директор Департамента архитектуры и градостроительства ХОВА, главный архитектор области
«За последнее время было одно обращение по поводу трех домов. Вы знаете их судьбу. Харьков уже заказал новую экспертизу. Новая экспертиза показала, что восстановление возможно. Других обращений к этому времени пока еще не было».
Когда же отменят решение о демонтаже дома на улице Свободы 1\13?
«На ближайшем заседании будет рассматриваться этот вопрос о возможности отмены решения. – Это когда будет? – Когда будет КТЭБ. Я же не знаю когда он будет»
Какой будет ответственность той фирмы, которая проводила экспертизу этих трех домов на улице Свободы?
«Выбирал эту фирму Харьковский городской совет. Работы выполняли по их заказу. Я не знаю, мы следим за городом Харьковом, какие отчеты они выполняют. Если есть технический отчет, исполненный экспортной организацией, подписанный экспертом, то мы не в праве обжаловать это решение. Есть человек, получивший профессиональное образование по направлению. Она получила экспортный сертификат по данному направлению и полностью несет за свои действия ответственность. Если он говорит так, значит, он должен нести ответственность за это решение».
Читайте также: Снос 3 домов в центре Харькова: на новую экспертизу мэрия потратит полмиллиона
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кто ответит за ошибочные выводы о демонтаже дома в центре Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 20:10;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последняя экспертиза показала, что многоэтажка по улице Свободы 11/13 подлежит восстановлению. Когда отменит мартовское решение Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям о демонтаже этого дома? Какова ответственность сертифицированных экспертов за ложные сведения в актах обследования? На вопросы корреспондента МГ «Объектив» ответил директор Департамента архитектуры и градостроительства ХОВА, главный архитектор области Антон Коротовских.".