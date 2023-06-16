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Снос 3 домов в центре Харькова: на новую экспертизу мэрия потратит полмиллиона

Общество 12:27   16.06.2023
Виктория Яковенко
Снос 3 домов в центре Харькова: на новую экспертизу мэрия потратит полмиллиона Дом на ул. Свободы 11/13

Харьковский горсовет заключил три договора с ООО «Алден» на проведение обследования технического состояния трех домов в центре Харькова. Подробности сообщил ХАЦ по результатам мониторинга системы «Прозорро».

В общем, на новую экспертизу потратят полмиллиона гривен. Стоимость обследования технического состояния дома по улице Мироносицкой, 32 – 151 тыс. грн., по улице Мироносицкой, 34 – 171,3 тыс. грн., улице Свободы, 11/13 – 199,1 тыс. грн.

«Напомним, что в прошлом году обследование всех трех домов проводило ООО «Фаворит эксперт». За каждую экспертизу предприятие получило 35 тысяч гривен. На основании проведения этой экспертизы местные власти приняли решение о сносе домов в самом центре города. Однако жильцы домов указывали на несоответствие в отчете экспертов и обжаловали решение власти», — отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

В ХАЦ также отметили, что договоры горсовет заключил уже после того, как мэр Харькова Игорь Терехов 9 мая во время пресс-конференции рассказал, что инструментальная экспертиза этих трех домов уже началась.

«Оказалось, что соглашение было подписано 24 мая, уже после того, как ХАЦ запросил и получил первый ответ, что чиновникам нужно дополнительное время. На данный момент в распоряжении ХАЦ есть договор на обследование дома по улице Мироносицкой, 32», — добавили в ХАЦ.

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Фото: ХАЦ

На последней сессии Харьковского горсовета Игорь Терехов подчеркнул, что восстановление пострадавших домов в результате агрессии РФ должно финансировать государство. Ибо таких средств в бюджете мэрии нет.

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«Хочу напомнить всем и депутатам, и жителям, что это должно финансировать государство. Потому что мы с вами никогда не найдем таких денег, которыми мы могли бы закрыть все вопросы относительно восстановления города самостоятельно. Мы сняли аварийность, мы видим, что мы будем делать и дома, которые мы сможем за собственные счета отремонтировать, мы уже отремонтировали, или ремонтируем, или планируем отремонтировать. Но это функции государства», — уточнил Терехов.

Напомним, в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявили, что в горсовете в ответ на их запрос о сносе трех поврежденных вследствие агрессии РФ жилых домов в центре Харькова в течение недели не смогли найти договоры на новые инструментальные экспертизы, о которых 9 мая на пресс-конференции говорил мэр Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет заключил три договора с ООО «Алден» на проведение обследования технического состояния трех домов в центре Харькова. Подробности сообщил ХАЦ по результатам мониторинга системы «Прозорро».".