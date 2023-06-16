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Знесення 3 домів у центрі Харкова: на нову експертизу витратять пів мільйона

Суспільство 12:27   16.06.2023
Вікторія Яковенко
Знесення 3 домів у центрі Харкова: на нову експертизу витратять пів мільйона Будинок на вул. Свободи 11/13

Харківська міськрада уклала три угоди  з ТОВ «Алдена» на проведення обстеження технічного стану трьох будинків в центрі Харкова. Подробиці повідомив ХАЦ за наслідками моніторингу системи «Прозорро».

Загалом на нову експертизу витратять півмільйона гривень. Вартість обстеження технічного стану будинку по вулиці Мироносицькій, 32 – 151 тис. грн, по вулиці Мироносицькій, 34 – 171,3 тис. грн., вулиці Свободи, 11/13 – 199,1 тис. грн.

«Нагадаємо, що минулого року  обстеження всіх трьох будинків проводило ТОВ «Фаворит експерт». За кожну експертизу підприємство отримало 35 тисяч гривень. На підставі проведення цієї експертизи місцева влада прийняла рішення про знос будинків в самому центрі міста. Однак, мешканці будинків вказували на невідповідності у звіті експертів та оскаржували рішення влади», – зазначили у Харківському антикорупційному центрі.

У ХАЦ також зазначили, що договори міськрада уклала вже після того, як мер Харкова Ігор Терехов 9 травня під час пресконференції розповів, що інструментальна експертиза цих трьох будинків вже розпочалася.

«Виявилось, що угода була підписана 24 травня, вже після того, як ХАЦ зробив запит та отримав першу відповідь, що чиновникам потрібен додатковий час. На даний момент, в розпорядженні ХАЦ є договір на обстеження будинку по вулиці Мироносицькій, 32», – додали у ХАЦ.

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Фото: ХАЦ

На останній сесії Харківської міськради Ігор Терехов наголосив, що відновлення постраждалих будинків внаслідок агресії РФ, має фінансувати держава. Бо, таких коштів в бюджеті мерії немає.

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«Хочу нагадати усім, і депутатам, і мешканцям, що це повинна фінансувати держава. Бо, ми з вами, ніколи не знайдемо таких грошей, якими б ми змогли закрити усі питання щодо відбудови міста самостійно. Ми зняли аварійність, ми бачимо, що ми будемо робити і ті будинки, які ми зможемо за власні рахунки відремонтувати, ми вже відремонтували, або ремонтуємо, або плануємо відремонтувати. Але, це, функції держави», – уточнив Терехов.

Нагадаємо, у ГО “Харківський антикорупційний центр” заявили, що у міськраді у відповідь на їхній запит щодо знесення трьох пошкоджених внаслідок агресії РФ житлових будинків у центрі Харкова протягом тижня не змогли знайти договори на нові інструментальні експертизи, про які 9 травня на пресконференції говорив мер Ігор Терехов.

Читайте також: “Золоте місце”: жителі будинку в центрі Харкова обурені рішенням про знесення

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 12:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада уклала три угоди  з ТОВ «Алдена» на проведення обстеження технічного стану трьох будинків в центрі Харкова. Подробиці повідомив ХАЦ за наслідками моніторингу системи «Прозорро».".