Знесення 3 домів у центрі Харкова: у мерії шукають угоди щодо нових експертиз
У ГО “Харківський антикорупційний центр” заявили, що у міськраді у відповідь на їхній запит щодо знесення трьох пошкоджених внаслідок агресії РФ житлових будинків у центрі Харкова протягом тижня не змогли знайти договори на нові інструментальні експертизи, про які 9 травня на пресконференції говорив мер Ігор Терехов.
Відповідь департаменту житлово-комунального господарства активісти опублікували на своєму сайті.
“У міськраді вважають, що надання копій договорів щодо проведення інструментальних експертиз на обстеження трьох будинків (вул. Мироносицька, 32, вул. Мироносицька, 34 та вул. Свободи 11/13) потребує пошуку серед значної кількості даних, а тому строк розгляду запиту продовжили ще на 20 робочих днів”, – пише “ХАЦ”.
Нагадаємо, 28 березня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про знесення трьох будинків у центрі Харкова, які були пошкоджені російськими обстрілами: на вулиці Свободи 11/13, на вулиці Мироносицькій, 34 і на вулиці Мироносицькій, 32.
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9 травня міський голова Ігор Терехов повідомив, що по трьох житлових будинках проводяться додаткові інструментальні експертизи, які триватимуть близько 40 днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГО “Харківський антикорупційний центр” заявили, що у міськраді у відповідь на їхній запит щодо знесення трьох пошкоджених внаслідок агресії РФ житлових будинків у центрі Харкова протягом тижня не змогли знайти договори на нові інструментальні експертизи, про які 9 травня на пресконференції говорив мер Ігор Терехов.".