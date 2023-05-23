Снос трех домов в центре Харькова: в мэрии ищут документы о новых экспертизах

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявили, что в горсовете в ответ на их запрос о сносе трех поврежденных вследствие агрессии РФ жилых домов в центре Харькова в течение недели не смогли найти договоры на новые инструментальные экспертизы, о которых 9 мая на пресс-конференции говорил мэр Игорь Терехов.

Ответ департамента жилищно-коммунального хозяйства активисты опубликовали на своем сайте.

«В горсовете считают, что предоставление копий договоров о проведении инструментальных экспертиз на обследование трех домов (ул. Мироносицкая, 32, ул. Мироносицкая, 34 и ул. Свободы 11/13) требует поиска среди значительного количества данных, а потому срок рассмотрения запроса продлили еще на 20 рабочих дней», — пишет «ХАЦ».

Напомним, 28 марта на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о сносе трех домов в центре Харькова, которые были повреждены российскими обстрелами: на улице Свободы 11/13, на улице Мироносицкой, 34 и на улице Мироносицкой, 32.

9 мая городской голова Игорь Терехов сообщил, что по трем жилым домам проводятся дополнительные инструментальные экспертизы, которые продлятся около 40 дней.