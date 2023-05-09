Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу

Общество 14:58   09.05.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу Фото: Елена Нагорная

По трем жилым домам в центре Харькова, которые были разрушены ракетными ударами РФ, сейчас проводится повторная экспертиза. Она продлится около 40 дней.

Об этом на пресс-конференции сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Было решение, которое утвердила ХОВА, по поводу невозможности восстановления этих домов. Сейчас я обратился, чтобы прошла инструментальная экспертиза», – отметил Терехов.

Мэр рассказал, что после проведения экспертизы будут опубликованы ее результаты.

«Зрительно какой-то дом более пострадал, какой-то меньше. Все зависит от того, что даст нам инструментальная экспертиза. Есть такие разрушения, которые несовместимы с последующей эксплуатацией. Это касается всех зданий, получивших значительные разрушения. И на Северной Салтовке, и в других районах», — добавил Терехов.

Напомним, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила аварийно опасные здания в Харькове. В списке под снос – три жилых дома в центре Харькова. Люди возмущены решением региональной комиссии касательно сноса их дома на улице Свободы, 11/13. Ведь выводы независимой экспертизы свидетельствуют о том, что пятиэтажку можно восстановить.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:55
Долг горэлектротранса перед облэнерго реструктуризирован, сумма огромная — мэр
14:44
Марку, посвященную «Гвардии наступления», презентовали и погасили в Харькове
14:32
Не вижу условий для переименования — мэр о новом названии улицы в честь Тация
14:06
Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра
13:48
«Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По трем жилым домам в центре Харькова, которые были разрушены ракетными ударами РФ, сейчас проводится повторная экспертиза. Она продлится около 40 дней.".