Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу
По трем жилым домам в центре Харькова, которые были разрушены ракетными ударами РФ, сейчас проводится повторная экспертиза. Она продлится около 40 дней.
Об этом на пресс-конференции сказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Было решение, которое утвердила ХОВА, по поводу невозможности восстановления этих домов. Сейчас я обратился, чтобы прошла инструментальная экспертиза», – отметил Терехов.
Мэр рассказал, что после проведения экспертизы будут опубликованы ее результаты.
«Зрительно какой-то дом более пострадал, какой-то меньше. Все зависит от того, что даст нам инструментальная экспертиза. Есть такие разрушения, которые несовместимы с последующей эксплуатацией. Это касается всех зданий, получивших значительные разрушения. И на Северной Салтовке, и в других районах», — добавил Терехов.
Напомним, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила аварийно опасные здания в Харькове. В списке под снос – три жилых дома в центре Харькова. Люди возмущены решением региональной комиссии касательно сноса их дома на улице Свободы, 11/13. Ведь выводы независимой экспертизы свидетельствуют о том, что пятиэтажку можно восстановить.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:58;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По трем жилым домам в центре Харькова, которые были разрушены ракетными ударами РФ, сейчас проводится повторная экспертиза. Она продлится около 40 дней.".