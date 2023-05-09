Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу

По трем жилым домам в центре Харькова, которые были разрушены ракетными ударами РФ, сейчас проводится повторная экспертиза. Она продлится около 40 дней.

Об этом на пресс-конференции сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Было решение, которое утвердила ХОВА, по поводу невозможности восстановления этих домов. Сейчас я обратился, чтобы прошла инструментальная экспертиза», – отметил Терехов.

Мэр рассказал, что после проведения экспертизы будут опубликованы ее результаты.

«Зрительно какой-то дом более пострадал, какой-то меньше. Все зависит от того, что даст нам инструментальная экспертиза. Есть такие разрушения, которые несовместимы с последующей эксплуатацией. Это касается всех зданий, получивших значительные разрушения. И на Северной Салтовке, и в других районах», — добавил Терехов.

Напомним, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила аварийно опасные здания в Харькове. В списке под снос – три жилых дома в центре Харькова. Люди возмущены решением региональной комиссии касательно сноса их дома на улице Свободы, 11/13. Ведь выводы независимой экспертизы свидетельствуют о том, что пятиэтажку можно восстановить.